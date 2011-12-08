-Kuveyt Büyükelçisi Dedeoğlu vefat etti ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Mehmet Hilmi Dedeoğlu, Kuveyt'te vefat etti. Edinilen bilgiye göre, Dedeoğlu bugün Kuveyt'te görevi başında hayatını kaybetti. Dedeoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Dedeoğlu'nun cenazesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatları üzerine GAP uçağıyla Türkiye'ye getirilecek. Cenazenin getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Elçi Tuncay Babalı da, GAP uçağıyla Kuveyt'e gidecek. -Dedeoğlu'nun özgeçmişi- 1957 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Hilmi Dedeoğlu, 1976 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Dedeoğlu, 1986-1989 yıllarında Siyaset Planlama Dairesi, Silahsızlanma Dairesi ve Müşterek Güvenlik İşleri Dairesinde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip olarak görev yaptı. 1989-1992 yılları arasında Buenos Aires Büyükelçiliği'nde Üçüncü Katip ve İkinci Katip, 1992-1994 yıllarında Addis Ababa Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip olarak görev yapan Dedeoğlu, 1994-1996'da Müşterek Güvenlik ve Silahsızlanma Dairesi'nde Başkatip olarak çalıştı. 1996-2000 yıllarında Madrid Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşar olarak görev yaptıktan sonra, 2000'de AGİT Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi'nde Şube Müdürlüğü, 2001'de Bilgi Sistemleri ve İletişim Dairesi'nde Şube Müdürlüğü, Daire Başkan Vekilliği ve Daire Başkanlığı görevlerini yürüten Dedeoğlu, 2002-2006'da Cidde Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos olarak görev yaptı. 2006'da Konsolosluk ve Hukuk İşleri Dairesi'nde Daire Başkanı ve aynı yıl Konsolosluk Bilişim Hizmetleri Dairesi'nde Daire Başkanı olarak görev alan Dedeoğlu, 2007-2009 yıllarında Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Elçi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve 2009'da Kuveyt Nezdinde Büyükelçi olarak atanmıştı. (MST-MVA)