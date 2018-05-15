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Dünya

Kuveyt BM Güvenlik Konseyi'ni "acil toplantıya" çağırdı

Nafiz Albayrak / New York, 15 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey'i Filistin gündemiyle "acil toplantıya" çağırdı

15 Mayıs 2018 11:40

Nafiz Albayrak / New York, 15 Mayıs (DHA) - Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i Filistin gündemiyle \"acil toplantıya\" çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump\'ın 6 Aralık\'ta İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşımayı açıklamasının ardından, ABD’nin bu girişimini dün başlatması 60’a yakın kişinin ölümüne, 2000’e yakın kişinin de yatalanmasına yol açtı.
Çıkan olaylar üzerine Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey\'i acil olarak toplanmaya çağırdı. Güvenlik Konseyi’nin bugün Türkiye saati ile 17:00’de toplanması bekleniyor.

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