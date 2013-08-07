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Çevre

Kutuptaki ekolojik bozulma ürküten ölümün habercisi

Kuzey Kutbu'nda 16 yaşında bir kutup ayısı ölü bulundu. Kutup ayısının vücudundaki yağ tabakasını tamamen yok olduğu gözlemlenen ayının avlanamadığı ve açlıktan öldüğü ifade edildi

07 Ağustos 2013 21:38

Kuzey Buz Denizi' bölgesindeki Svalbard takımadasında ölü bulunan kutup ayısının, neredeyse 'bir deri bir kemik' kaldığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, 16 yaşındaki ayının, iklim değişikliklerinden etkilendiği ve yiyecek bulmakta zorlandığı, bu yüzden de açlıktan öldüğünü ifade etti.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu’ndaki buzul seviyesinde görülen rekor derecedeki azalma nedeniyle kutup ayılarının avlanamadığı belirtildi.

Kutup ayıları, sadece denizdeki buzullar üzerinden avladıkları fok balıklarını yiyerek besleniyor.

İklim değişikliği sebebiyle geçtiğimiz yıl Kuzey Kutbu’ndaki buzullar, kayıt tutulmaya başlanan 1979’dan beri en düşük seviyeye ulaşmıştı.

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