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Yaşam

Kutupta bronzlaşmak yakın!

Fotoğrafta yer alan Kuzey Kutbu’nda güneşlenen çift, bronzlaşmayı değil, küresel ısınmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

28 Ekim 2009 02:00

Fotoğrafta yer alan Kuzey Kutbu’nda güneşlenen çift, bronzlaşmayı değil, küresel ısınmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Aktivistler Lesley Butler ve Rob Bell, geçtiğimiz sene Norveç’in kuzey kutbunda yer alan kasabası Longyearbyen’de buzlu fiyortlarının ucunda ‘güneşlenirken’ poz vermişti. 

Küresel ısınmaya bir uyarı niteliğindeki bu pozlarla eylemciler, iklim değişikliği nedeniyle kutuplardaki buzulların eriyeceğini ve okyanusun insanların yüzüp güneşlenebileceği bir hal alacağını vurgulamak istemişti.

Denizlere demir tozu dökerek ya da gökyüzüne aynalar ve duman yerleştirerek güneşin etkilerini azaltmak da küresel ısınmayı yavaşlatmanın bir yolu olarak kabul görüyor. 

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