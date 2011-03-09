Kutuplardaki buz erimesi sanıldığından da hızlı

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İklim modelleri ve uyduların gönderdiği verileri inceleyen araştırmacılar, kutuplarda giderek eriyen buz tabakasının her yıl deniz seviyesinde 1,3 milimetrelik bir artışa denk düştüğünü söylüyor.Deniz seviyesinin toplam yıllık yükseliş oranı yaklaşık 3 milimetre. Bilim insanları, buz tabakasındaki kaybın iklim modellerinde öngörülenden daha hızlı gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Bu artış devam ederse, Güney Kutbu ve Grönland'da eriyen buzlar 2050 yılına gelindiğinde dünyanın deniz seviyesine 15 santimetre eklemiş olacak. Buna ilaveten dağlardaki buzulların erimesi ve deniz suyunda yaşanan termal genişleme de okyanusların seviyesini yükseltiyor.Araştırmacılar, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 2007 yılında yayımladığı raporda yer alan deniz seviyesi tahminlerinin fazla iyimser olabileceğini söylüyor. Birleşmiş Milletler nezdinde oluşturulan kilit önemdeki panel, 2100 yılı için deniz seviyesinde maksimum 59cm artış öngörmüş, fakat bu tahminin buz tabakalarındaki değişimden etkilenme ihtimalinin göz önünde tutulmasını istemişti.Geçen zaman zarfında yapılan araştırmalar, buz tabakalarındaki erime hakkında daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.Son araştırmaya göre 2100 yılında sadece kutuplardaki buz tabakalarının erimesi sonucu deniz seviyesi 56cm artmış olacak. Bilim insanları, buna dağ buzulllarındaki erime gibi diğer etmenler de eklenince, deniz seviyesindeki yükselmenin 2007 yılında öngörülen maksimum tahminleri rahatlıkla aşacağını söylüyor.Denizlerin yükselmesi en başta ada ülkelerini ve Bangladeş gibi sığ sahiller boyunca büyük nüfuslar barındıran ülkeleri tehdit ediyor.