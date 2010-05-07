Kutuplarda 52 farklı tür

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Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Antwerp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Willem H. De Smet, Swedish Museum of Natural History’den Dr. Diego Fontaneto ile birlikte Norveç’in kuzeyinde yer alan Svalbard adasında yaşayan bdelloid rotiferleri belirlemek üzere bilimsel bir çalışma yaptıklarını söyledi.



Yaptıkları bilimsel çalışmada önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Kaya, "Norveç’in kuzeyindeki Svalbard adasında yaşayan bdelloid rotiferleri belirlemek için yaptığımız bilimsel çalışmada 52 tür tespit ettik. Bu türlerden 13 tanesi teşhisi yapılamadığından bunların dünya için yeni türler olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Kutupların biyolojik çeşitlilik bakımından fakir olduğunun bilindiğini vurgulayan Kaya, şu bilgileri verdi:



"Kutupların biyolojik çeşitlilik bakımından fakir olduğu biliniyordu. Kutuplar bilinenin aksine mikroskobik açıdan tür zenginidir. Yaptığımız çalışma beklenenin aksine bdelloid rotifer tür zenginliğinin fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bdelloid rotiferler kara yosunu, liken, toprak, ağaç kabuğu ve sucul ortamlarda yaşayan ve eşeysiz üreyen mikroskobik (genellikle 1mm’den daha küçük) hayvanlar olup, dünya genelinde yaklaşık 450 türünün yaşadığı bilinmektedir. Svalbard adası yılın 11 ayı boyunca kar ve buzul altındadır. Adanın en sıcak olduğu 21-30 Temmuz 2008 yılında örnekleri topladık. Dünya genelinde 450 türün yaşadığı göz önüne alınırsa, yılın 11 ayı boyunca kar altında bulunan adadan 52 türün çıkması oldukça fazladır. Bu sonuç biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemlidir."



Kaya, yaptıkları bilimsel çalışmanın bu yıl içinde Polar Biology dergisinde "Survey of moss-dwelling bdelloid rotifers from middle Arctic Spitsbergen (Svalbard)" başlığıyla yayınlanacağını sözlerine ekledi. (Radikal)