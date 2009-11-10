Kutuplar İstanbul'a geldi!

Antarktika’da, 1400 metre rakımda, kayalık bir alan üzerinde 20 bilim insanının araştırma yaptığı Prenses Elizabeth Sıfır Emisyon İstasyonu’nun bir benzeri İstanbul’da kuruldu.

Şişli Bilim Müzesi’nde inşaa edilen ve geçen ay ziyarete açılan istasyonda, Antarktika’da yaşam, küresel ısınma ve Sıfır Emisyon Üssü’ndeki çalışmalar hakkında eğitmenler eşliğinde deneyler yapılarak bilgi veriliyor. Ziyaretçiler, giysilerinden, evlerine, yeme alışkanlıklarından yaşamlarına kadar görsel materyal destekli bilgilerle, çevreye hiç zarar vermeyen istasyonu tanıyorlar. Yeşil İstasyon, Aralık sonuna kadar ziyaret edilebilecek.



15 Şubat 2009’da açılan dünyanın ilk sıfır emisyonlu araştırma istasyonu Prenses Elisabeth’te, bilim insanları, buzulları inceliyor, ozon tabakası ve sıcaklık seviyesindeki değişikliklerin takip ediyor, canlıların, deniz yatakları ve deniz hayatını inceleyerek, iklim değişikliğinin türlere etkisi gibi araştırmaları yapıyor. Doğaya zarar vermeyen yapıların bulunduğu Prenses Elizabeth İstasyonu, ihtiyaçlarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinde kullanımıyla karşılıyor. Hibrid sistem sayesinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılan istasyonda, güneş ve rüzgardan yararlanılıyor. Uluslararası Kutup Vakfı da ‘Sıfır Emisyon’ çalışmalarını destekliyor.