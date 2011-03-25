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Kültür-Sanat

Kütüphanelerde en çok okunan yazar kim?

Gençlerin edebiyat dünyasında 2010 yılı tercihi yazar İpek Ongun oldu.

25 Mart 2011 02:00

HÜLYA KARABAĞLI ANKARA T24 

Gençlerin edebiyat dünyasında 2010 yılı tercihi yazar İpek Ongun oldu. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin il halk kütüphanelerinde yaptırdığı araştırma, en çok okunan yazarın İpek Ongun olduğunu gösterdi. Dernek Başkanı Ali Fuat Kartal T24’e, “ 81 İl halk kütüphanesinde bir araştırma yaptık. Ortalamada İpek Ongun ilk sırada çıktı” dedi. Dernek başkanı Kartal’a göre, İpek Ongun’un kitaplarının çok okunması, aynı zamanda kütüphaneleri en çok gençlerin kullandığının göstergesi.

3 Nisan tarihine kadar sürecek 5. Ankara Kitap Fuarı kapsamında, Türk Kütüphaneciler Derneği,  2010 yılı içerisinde, kütüphanelerde kitabı en çok okunan yazar İpek Ongun’a plaket verdi.

YAŞ ONYEDİ 

 

1961 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun olan İpek Ongun, yazı yaşamına 1980’de yayınlanan Mektup Arkadaşları’yla başladı. ‘Kamp Arkadaşları’ ve ‘Afacanlar Çetesi’ adlı çocuk kitapları var. ‘Yaş On Yedi’ ve ‘Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ başlıklı yapıtlarıysa gençlik... için yazılmış romanlar.

 
Gençlere yaşama kültürü ve kişisel gelişim gibi konularda yardımcı olmasını amaçladığı bir üçlü yazdı. ‘ Bir Pırıltıdır Yaşamak’, ‘Bu Hayat Sizin’ ve ‘Lütfen Beni Anla’  kitapların ilki 1991 yılında TÜYAP'ta "Altın Kitap Ödülü"nü aldı. Ayrıca gençler için yaptığı bu çalışmalar nedeniyle kendisine Rotary Kulübü tarafından "1995-1996 Meslek Hizmetleri Ödülü" verildi.

 

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