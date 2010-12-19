-KÜTÜPHANELER "OKUMA SALONU" OLACAK İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Bakanlığı küçültmeye çalıştıklarını, ilçelerdeki kütüphanelerin ''okuma salonu'' olarak İl Özel İdarelerine devredileceğini bildirdi. İsmet Yılmaz, İstanbul Kültür Sanat Meclisinin Üsküdar'daki Fatih Mahkemesinde yapılan sohbet toplantısında, Bakanlığın çok büyük olduğunu, bu nedenle yönetmekte zorluk yaşadıklarını söyledi. Bir yasa tasarısı olduğunu ve Bakanlığı küçültmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Bizden önceki dönemde Bakanlığı küçültme projesi vardı. Meclise sunulan bu yasa tasarısına göre, illerdeki Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile il halk kütüphaneleri kapatılıyordu. Sadece arkeoloji müzeleri ve yazma eser kütüphaneleri kalıyordu. İl halk kütüphaneleri İl Özel İdarelerine devredilecekti. Biz gelince bunu değiştirdik. Şimdi il halk kütüphaneleri bizde kalacak. İlçe kütüphanelerini okuma salonu şekilde İl Özel İdarelerine devrediyoruz. Bunların çalışma, usul ve esaslarını belirliyoruz. Buralara nakdi ve ayni yardımda bulunacağız, kitap alacağız, vereceğiz veya parasal yardım yapacağız. Her kütüphanede bir kütüphaneci olacak. Bizim hala birçok kütüphanemiz kapalı olduğu gibi her birisinde kütüphaneci de yok. Sadece bir memur açıp kapatıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini kapatmıyoruz, illerdeki kütüphaneleri de devretmiyoruz. Oraları örnek olarak göstereceğiz. İlçelerdeki kütüphaneleri de biz denetleyeceğiz. Biraz küçülmeye çalışıyoruz.'' Bakanlığın, turizm çalışmalarını da sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, ''Bitlis Kalesi'nin restorasyonunun bir kısmı bitmek üzere. Hoşaf, Van ve Kars Kalesi restore ediliyor'' dedi. Sohbet toplantısına katılan yazar ve sanatçılar da yaşadıkları sıkıntıları ve önerileri dile getirdi. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanlığının ''Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü''nü alan hattat Hasan Çelebi, yazarlar Cihan Okuyucu, Yavuz Bülent Bakiler, Münevver Okur Meriç, Süleyman Zeki Bağlan, Mehmet Cemal Çiftçigüzel, Orhan Durgut, Adnan Arslan, Mahmut Nuri Yardım, ebru sanatçısı Hikmet Barutçu, koro şefi, kanun virtüözü, besteci Ruhi Ayangil, akademisyenler Ayten Altıntaş, İlhan Özkeçeci, Cihan Okuyucu, Mısır Sohağ Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü Türkçe Şubesi Başkanı Sabri Tevfik Heammam, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbabaoğlu katıldı.