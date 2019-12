Kütüphane kedisi 'bestseller' oldu

Ekonomik krizin milyonlarca kişiyi bunalıma sürüklediği ABD’de, insanlar yine bir kedi öyküsü ile yüreklerini ısıtıyor. Ocak 1988’de, Iowa’nın küçük bir kasabası olan Spencer’deki kütüphanenin kutusuna gecenin dondurucu soğuğunda bırakılan kedi yavrusu "Dewey"nin öyküsü, New York Times, Wall Street Journal ve Publisher’s Weekly’nin "top ten bestseller" listesine girdi.



Kütüphane memuru Vicki Myron ve Bret Witter tarafından kaleme alınan "Dewey, the Small Town Library Cat Who Touched the World" adlı kitabın ilk 336 bin adedi büyük bir hızla tükendi. Kitabın sinemaya aktarılması düşünülüyor.



İnsanların yüzüne gülümseme getirdi



Ödünç alınan kitapların gece konulduğu kutuda bulunan Dewey’ye bu isim, kütüphanelerde kullanılan katalog sistemini bulan John Dewey’den esinlenerek verildi. Dewey, kısa sürede, herkesin sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki, Dewey’nin ziyaretçileri yılda yüz bin kişiyi geçmeye başladı. Ziyaretçilerin çoğu yine ekonomik krizden etkilenen ve işsiz kalan insanlardı.



Vicki Myron, "Dewey kimseyi iş sahibi yapmadı. Birçok kişi, iş başvurusu formlarını doldurmak için kütüphaneye geliyordu. Dewey, onların yüzlerine gülümseme getirdi" dedi. Myron, "Evsiz insanlar kütüphaneye gelir ama bizimle konuşmazdı. Dewey’i görünce kütüphaneden mutlu ayrılmaya başladılar" dedi.



Dewey, 29 Kasım 2006’da öldü. Midesinde tümör oluşan Dewey’yi daha fazla acı çekmemesi için uykuya yatırmak zorunda kaldılar. Yakılan Dewey’nin külleri kütüphanenin bahçesine granit bir levha konularak gömüldü.