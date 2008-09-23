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Yaşam

Kutup ayısı Knut öksüz kaldı

Almanya'da iki yıl önce doğumundan sonra annesi tarafından reddedilen kutup ayısı Knut’un bakıcısı Thomas Dörflein öldü.

23 Eylül 2008 03:00

Almanya’nın başkenti Berlin’de iki sene önce doğumundan sonra annesi tarafından reddedilen kutup ayısı Knut’un bakıcısı Thomas Dörflein öldü.

Berlin polisinden yapılan açıklamada 44 yaşındaki Dörflein’in çalıştığı hayvanat bahçesi yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Knut’la kameraların önünde oynadıkları oyunların ardından dünya çapında üne kavuşan Dörflein, annesince ilk reddedildiğinde tam 150 gün boyunca sürekli yavru Knut’la birlikte yaşamış ve onu bir annenin çocuğunu beslediği gibi besleyip büyütmüştü.

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