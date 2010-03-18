Kutup ayılarını avlamaya devam edecekler

T24 - Kutup ayılarının avlanmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler tasarısı, BM'de yapılan oylamada reddedildi. ABD'nin desteklediği yasak önerisine Kanada, Norveç ve Grönland'ın öncülük ettiği ülkeler karşı çıktı.





Tasarıya muhalif ülkeler, avdan kaynaklanan ticaretin yarattığı tehlikenin çok az olduğunu ve yerlilerin yaptığı avın, yerli ekonomisi için hayati olduğunu ileri sürüyor.



Muhalif ülkeler ayrıca, ticaretin, soyu tükenme tehlikesinde olan hayvanlara zarar verdiği fikrine de şüpheyle bakıyor.



Küresel ısınmanın yarattığı etkilerin sembolü olan kutup ayılarının sayılarının 20 ile 25 bin arasında olduğu belirtiliyor.



Kutup ayılarının çoğu Kanada topraklarında yaşıyor.