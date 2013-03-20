T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kutup ayılarına hayatî diyet uyarısı: Sadece tombullar hayatta kalır

Alberta Üniversitesi'nden Seth Cherry'nin araştırmasına göre, buzulların erimesi sonucunda yazları karaya çıkan kutup ayıları hayatta kalabilmek için depoladıkları yağlara bağımlılar

20 Mart 2013 21:26

En güney bölgelerde yaşayan kutup ayılarının buzulların erimesi sonucu hayatta kalmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Yaşama alanları olumsuz etkilenen kutup ayılarının hayatta kalmak için güney bölgelerde yazları karaya çıktıkları,  burada da ana besinleri olan fok bulamadıkları için bedenlerinde biriktirdikleri yağ sayesinde hayatta kaldıkları yapılan araştırma ile gözle önüne serildi.

Buzulların yazın tamamen eriyip kışın tekrar oluştuğu yukarı Hudson Körfezi bölgesinde yapılan araştırmaya göre, kutup ayılarının buzulların erimesine uyum sağlayarak, yaz aylarında karaya çıkıyorlar. Araştırmayı gerçekleştiren Alberta Üniversitesi'nden Seth Cherry "kutup ayıları çok iyi yüzücü olmalarına rağmen buz kütlelerini gezinmek, avlanmak, çiftleşmek ve dinlemk için kullanıyorlar" dedi. Buzullardan karaya çıktıkları zaman kutup ayılarının avlanmakta zorluk çektiğini belirten Cherry, ayıların yaz aylarında hayatta kalmak için depoladıkları yağlara bapımlı hale geldiklerini belirtti.

Toplam 109 dişi kutup ayısına uydu vericiler takılarak göç hareketlerinin gözlemlendiğini aktaran Cherry, aynı zamanda buzulların hareketlerini de uydu verileri ile takip ettiklerini belirtti. Cherry "Amacımız buzullardaki çözülme ve donma olaylarının kutup ayılarının göç hareketleri üzerine olan etkisini izlemekti" diyerek, buzulların erimesi kutup ayılarının sağlığını etkilediğini belirtti. Cherry  "Edindiğimiz bulgular, kutup ayılarından en kilolu olanların hayatta kalabildiği yönünde" dedi.

ETİKETLER

kutup ayılarıyağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24