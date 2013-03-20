Kutup ayılarına hayatî diyet uyarısı: Sadece tombullar hayatta kalır

En güney bölgelerde yaşayan kutup ayılarının buzulların erimesi sonucu hayatta kalmakta zorlandıkları ortaya çıktı. Yaşama alanları olumsuz etkilenen kutup ayılarının hayatta kalmak için güney bölgelerde yazları karaya çıktıkları, burada da ana besinleri olan fok bulamadıkları için bedenlerinde biriktirdikleri yağ sayesinde hayatta kaldıkları yapılan araştırma ile gözle önüne serildi.

Buzulların yazın tamamen eriyip kışın tekrar oluştuğu yukarı Hudson Körfezi bölgesinde yapılan araştırmaya göre, kutup ayılarının buzulların erimesine uyum sağlayarak, yaz aylarında karaya çıkıyorlar. Araştırmayı gerçekleştiren Alberta Üniversitesi'nden Seth Cherry "kutup ayıları çok iyi yüzücü olmalarına rağmen buz kütlelerini gezinmek, avlanmak, çiftleşmek ve dinlemk için kullanıyorlar" dedi. Buzullardan karaya çıktıkları zaman kutup ayılarının avlanmakta zorluk çektiğini belirten Cherry, ayıların yaz aylarında hayatta kalmak için depoladıkları yağlara bapımlı hale geldiklerini belirtti.

Toplam 109 dişi kutup ayısına uydu vericiler takılarak göç hareketlerinin gözlemlendiğini aktaran Cherry, aynı zamanda buzulların hareketlerini de uydu verileri ile takip ettiklerini belirtti. Cherry "Amacımız buzullardaki çözülme ve donma olaylarının kutup ayılarının göç hareketleri üzerine olan etkisini izlemekti" diyerek, buzulların erimesi kutup ayılarının sağlığını etkilediğini belirtti. Cherry "Edindiğimiz bulgular, kutup ayılarından en kilolu olanların hayatta kalabildiği yönünde" dedi.