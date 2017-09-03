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Kütükle birlikte yamaçtan yuvarlanan iki kardeşten biri öldü

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi'nde 35 yaşındaki Cengiz Köse ve ağabeyi 38 yaşındaki Haydar Köse, kesilen ağaç kütüklerini yola indirmek isterlerken dengelerini kaybederek yamaçtan yuvarlandı

03 Eylül 2017 17:52

AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi\'nde 35 yaşındaki Cengiz Köse ve ağabeyi 38 yaşındaki Haydar Köse, kesilen ağaç kütüklerini yola indirmek isterlerken dengelerini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. Ağır yaralanan iki kardeşten Cengiz Köse kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay Acısu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cengiz Köse ve ağabeyi Haydar Köse, daha önce yol çalışması nedeniyle kesilen ağaç kütüklerini bölgedeki yamaçtan yola indirmek istedi. Bu sırada ağaç kütüğünün kontrollerinden çıkması üzerine hamle yapan 2 kardeş, bir anda dengelerini kaybederek ağaç gövdesiyle yamaçtan yuvarlandı.
Olayda ağır yaralanan Cengiz Köse kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti, çenesi kırılan Haydar Köse ise Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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