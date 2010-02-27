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Ekonomi

'Kutsal damacana'

Şanlıurfa'da 3 ay için asgari ücretle çalışacak 300 kişi için 2100 kişi başvurdu. Kura çekimi için damacana kullanıldı.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - Şanlıurfa'daki okullara 3 ay asgari ücretle çalışacak 300 kişinin alınacağı duyuruldu. Duyuruya 2 bin 100 işsiz başvurdu. İşsizlerin isimlerinin yazıldığı kağıtlar, ağzı kesilen damacanaya konulup kura çekildi


İşsizler akın etti

Şanlıurfa’daki devlet okullarına sadece 3 ay hizmetli olarak çalışacak 300 kişinin alınmasına karar verildi. Bunu duyan işsizler Türkiye İş Kurumu Şanlıurfa Müdürlüğü’ne akın etti. 300 kişilik işe tam 2 bin 100 işsiz başvurdu. Başvuruların çokluğu nedeniyle kura çekilmesine karar verildi.


Şeffaf kutu yoktu

İşsizler ve yetkililer noter huzurundaki kura çekimi için dün İş Kurumu binası önüne geldi. Yetkililer kura çekimi için şeffaf kutu bulamayınca suyunu içtikleri damacanın ağzını bıçakla kesti. İş için başvuran 2 bin 100 işsizin isimleri küçük kağıtlara yazılıp ağzı kesik damacananın içine konuldu.


Nefesler tutuldu

İş Kurumu’nun önündeki işsizler, nefeslerini tutarak heyecan içinde kurayı beklemeye başladı. Hepsi kurayı kazanma umudu içindeydi. İşsizler duygudan duyguya sürüklenirken yetkililer kura çekimine başladı. Yetkililer ellerini damacanın içine sokup sokup sırayla 300 kağıt çekti.


1800 işsiz üzüldü

Kurayı kazanan 300 kişi çok sevindi. Kazanamayan 1800 işsiz ise çok üzüldü. Kura çekimi, Şafak Sezer’in oynadığı ‘Kutsal Damacana’ filmini, isminden dolayı hatırlattı. Damacanadan ismi çıkan şanslılar, 577 liralık asgari ücretle 3 aylığına işsizlikten kurtulacak.



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