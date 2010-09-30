-KUTSAL ALAN MÜSLÜMANLARLA HUNDULAR ARASINDA BÖLÜNECEK LUCKNOV (A.A) - 30.09.2010 - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Ayodhya kentindeki kutsal alanın Müslümanlarla Hundular arasında bölünmesine karar verdi. Davanın taraflarından birinin avukatı, Allahabad Yüksek Mahkemesinin, alanın bölünmesine, Müslümanların üçte birini almasına, kalanının da diğer iki Hindu grubu arasında paylaşılmasına hükmettiğini duyurdu. Müslümanların avukatı, kararı temyize götüreceğini söyledi. Kutsal alanla ilgili anlaşmazlık, geçmişte Müslümanlarla Hindular arasında kanlı çatışmalara yol açmıştı. Hindu saldırganlar, 16. yüzyıldan kalma Babür Şah Camii'ni 1992'de yıkmış ve üzerine, binlerce yıl önce doğduğuna inanılan ''Tanrı-kral Ram'ın'' tapınağını inşa etmişti. Başkent Yeni Delhi'nin 550 kilometre doğusunda, kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya kentinde bulunan Babür Şah Camii'nin üzerine inşa edilen Ram alanı, Hindu-Müslüman geriliminin merkezini oluşturuyor. Caminin yıkılması, Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana çıkan en şiddetli Hindu-Müslüman çatışmalarına yol açmıştı. Olaylarda 2 bin dolayında kişi ölmüştü.