-Kutlu: İyi bir futbol ortaya koyduk ORDU (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Orduspor'un teknik direktörü Hector Cuper, ''Takım karakterimizi geliştirdiğimiz zaman daha iyi sonuçlar alacağız'' dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Saha şartlarına bakıldığında gerçekten zor bir maç oynandığını ifade eden Cuper, ''Ama belki de bu bizim için iyi oldu, çünkü baktığınızda bu saha bizim daha hızlı oynamamızı sağladı. Karşılaşmanın her iki yarısında da farklı oynayan bir Orduspor vardı. Bu şartlar altında alınan üç puan tabiki güzel. Takım karakterimizi geliştirdiğimiz zaman daha iyi sonuçlar alacağız. İlerde daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz.'' -Ankaragücü cephesi- Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçta takım olarak iyi futbol ortaya koyduklarını dile getirdi. Futbol olarak her geçen hafta üzerine koyduklarını vurgulayan Kutlu, şöyle devam etti: '' Ancak bunun yanında oyuncu kayıplarımız her hafta devam ediyor. Aslında ligin ikinci yarısına iyi başlamıştık. Ama daha sonrasında özellikle ön bölgedeki oyuncularımız takımdan ayrıldı. Oyun olarak çok iyi oynuyoruz, yalnızca ön bölgede sorun yaşıyoruz. Ama zamanla bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. Bugün takım olarak iyi bir futbol ortaya koyduk. Bundan sonraki amacımız hem Türk futboluna, hem de Ankaragücü'nün geleceğine yönelik işler yapmak'' diye konuştu.