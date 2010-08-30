-KUTLU: FENERBAHÇE CEZAYI KESİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Manisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçta, girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince, mağlup olduklarını söyledi. Hakan Kutlu, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, girdikleri gol pozisyonlarını sonuçlandıramayınca kendileri için sıkıntılı bir maç olduğunu belirterek, ''Arkada da basit hatalar yaptık. Fenerbahçe hatalarımızda bizim kadar cömert davranmıyor, cezayı kesiyor'' dedi. Hakan Kutlu, Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı 2 maçı da kazandığının hatırlatılması üzerine, bazen seyircisiz oynamanın avantaj olabildiğini ifade ederek, ''Belki seyirci olsa rakibi strese sokabilirdi. Biz bugün kendi kendimize yenildik. Bu kadar gol pozisyonu bulup atamazsak, yenilmek normal'' diye konuştu. Manisasporlu futbolcu Bekir Yılmaz ise kazanmak için geldiklerini, ancak bunu başaramadıklarını, bir pozisyonda maçın stresiyle sert konuştuğu maçın hakeminden özür dilediğini söyledi. Yiğit Gökoğlan da rakiplerinin moral olarak ve fiziksel bakımdan yorgun olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini, ancak yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini kaydetti.