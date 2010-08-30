T24 LogoT24 Logo
Spor

KUTLU: FENERBAHÇE CEZAYI KESİYOR İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2010 01:58

-KUTLU: FENERBAHÇE CEZAYI KESİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Manisaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçta, girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince, mağlup olduklarını söyledi. Hakan Kutlu, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında, girdikleri gol pozisyonlarını sonuçlandıramayınca kendileri için sıkıntılı bir maç olduğunu belirterek, ''Arkada da basit hatalar yaptık. Fenerbahçe hatalarımızda bizim kadar cömert davranmıyor, cezayı kesiyor'' dedi. Hakan Kutlu, Fenerbahçe'nin seyircisiz oynadığı 2 maçı da kazandığının hatırlatılması üzerine, bazen seyircisiz oynamanın avantaj olabildiğini ifade ederek, ''Belki seyirci olsa rakibi strese sokabilirdi. Biz bugün kendi kendimize yenildik. Bu kadar gol pozisyonu bulup atamazsak, yenilmek normal'' diye konuştu. Manisasporlu futbolcu Bekir Yılmaz ise kazanmak için geldiklerini, ancak bunu başaramadıklarını, bir pozisyonda maçın stresiyle sert konuştuğu maçın hakeminden özür dilediğini söyledi. Yiğit Gökoğlan da rakiplerinin moral olarak ve fiziksel bakımdan yorgun olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini, ancak yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24