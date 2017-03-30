Kutlu Doğum Haftası'na referandum ayarı; bu yıl 17 Nisan'da başlayacak

2008'den bu yana 14-20 Nisan arasına sabitlenen 'Kutlu Doğum Haftası', bu yıl anayasa değişikliği referandumundan bir gün sonra, 17 Nisan’da başlayacak. Karar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alındı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, başkanlığın genelgesinde 23 Nisan’da hiçbir Kutlu Doğum etkinliğinin yapılmaması talimatı da yer aldı. Haftanın teması ise "İslam’ın kimi çevrelerce terör referansı olarak gösterilmesinin İslam toplumlarında güven duygusunun sorgulanmasına yol açtığı" gerekçesiyle "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendi. Hz. Muhammed’in doğum günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1989 yılından bu yana her yıl Kutlu Doğum Haftası adı altında kutlanıyor. 1989 ile 2008 yılları arasında Diyanet, Kutlu Doğum Haftası’nı "hicri takvime göre Mevlit kandiline tesadüf eden tarihlerde" kutladı. Ancak daha sonra, "kutlama tarihlerinin değişken olması nedeniyle vatandaşların zihninde bir ‘kutlu doğum haftası’ bilinci oluşturulması hususunda yeterli olmadığı” belirlendi. Bunun üzerine Kutlu Doğum Haftası’nın “sabitlenerek” 2008 yılından itibaren 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanması kararı alındı. Sabitleme, 2010 yılında "Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliği”ne yansıtıldı. Etkinlikler her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Bir tek geçen yıl 9 Nisan - 20 Nisan tarihlerine denk getirildi. Bunun da Başbakanlık talimatı ile yapıldığı ifade edildi. Ancak hiçbir zaman “bu tarihlerin dışında program düzenlenmemesi” ilkesi gereği 20 Nisan tarihinden sonrasına sarkmadı.

Sandıktan 1 gün sonra

Diyanet’in 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası Talimatı’nda, “Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 17 Nisan 2017 tarihinde başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Ancak 23 Nisan için de “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili dolayısıyla 23 Nisan 2017 tarihinde herhangi bir Kutlu Doğum etkinliği planlanmayacaktır” talimatı verildi. Tarih değişikliğinin anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da yapılacak olmasına dayandırıldığı öğrenildi.