Kutlu Doğum Haftası Salı günü başlıyor





Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV)organize ettiği Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 14 Nisan Salı günü başlayacak.



Resmi açılış töreni Balıkesir'de gerçekleştirilecek ve 20 Nisan'da sona erecek hafta boyunca "Küreselleşen dünyada aile" konusu işlenecek.



Yurt içi ve yurt dışında çeşitli panel, konferansların düzenleneceği hafta dolayısıyla terminal, otobüs durakları ve bilboardlara ailede dayanışmayı, birlikteliği ve iyi geçinmeyi tavsiye eden ayet ve hadislerin yer aldığı afişler asılacak.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İzzet Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini her yıl farklı bir ilde başlattıklarını hatırlatarak, bu yıl açılış törenine Balıkesir'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Açılışın ardından "Hz. Peygamber ve Aile" konulu bir panel düzenleneceğini bildiren Er, 15-16 Nisan'da da "Küreselleşen Dünyada Aile Sempozyumu'nun gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan Mevlit'in yazılışının 600. yılı olduğunu da ifade eden Er, bu nedenle Süleyman Çelebi'nin doğum yeri olan Bursa'da, 16-17 Nisan'da "Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlit ve Süleyman Çelebi" konulu uluslararası sempozyum düzenleneceğini anlattı.



Küreselleşme çerçevesinde aile yapısındaki değişikliklerin ele alınacağı hafta boyunca terminaller, otobüs durakları gibi toplu popülasyonun yoğun olduğu yerlere ailede dayanışmayı, birlikteliği ve iyi geçinmeyi tavsiye eden ayet ve hadis meallerinin yer aldığı afişlerin asılacağını söyledi.



İzzet Er, gerek yurt içinde gerekse Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırım, KKTC, Makedonya, Romanya gibi soydaş ve dindaşların yaşadığı ülkelerde çeşitli konferans ve panellerin düzenleneceğini anımsatarak, "Ufuk açıcı yeni tebliğlerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.



Kutlu Doğum Haftası açılış töreninin, bu yıl ilk kez uydu üzerinden yayınlanacağını bildiren Er, tüm il ve ilçe müftülüklerinin kapalı devre televizyon sistemiyle törenleri canlı izleyebileceğini söyledi. Er, törenlerin Diyanet'in internet sitesinde yayınlanacağını da kaydetti.

