Kutlu Doğum Haftası başlıyor

T24-

Kutlu Doğum Haftası, bugün başlayacak ve 20 Nisan'a kadar ''Onun Hayatı Kur'an'dı'' teması kapsamında, yurt içi ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da ilk kez katılacağı İstanbul'daki açılış töreninde bir konuşma yapacak.

Resmi açılış töreni bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek hafta boyunca, terminal, otobüs durakları ve bilboardlara, ''Okumak, anlamak ve yaşamak için...'', ''Çağlara ve insanlığa'' mesajlarıyla ''Ey insanlar işte size Rabbiniz'den bir öğüt, kalplere bir şifa, inananlara rehber ve rahmet olan Kur'an geldi'' ayeti ile ''Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenendir'' hadisinin yer aldığı afişler asılacak.

Bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek resmi açılış töreni de Başkanlığın ''www.diyanet.gov.tr'' internet sitesi ve uydu üzerinden kapalı devre televizyon sistemiyle canlı yayınlanacak.





BAYKAL TÖRENE İLK KEZ KATILACAK





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ''Kutlu Doğum Haftası Açılış Töreni''ne katılacak.

Brüksel'deki temaslarını tamamlayarak yurda dönecek olan Baykal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun davetlisi olarak ilk kez katılacağı açılış töreninde, bir de konuşma yapacak.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine bu yıl protokolün yanı sıra siyasetçiler, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri davet edildi.





İKİ SEMPOZYUM DÜZENLENECEK





Hafta dolayısıyla ''Hz. Peygamber ve Kur'an'' ile ''Kur'an ve Evrensel Mesajı'' konularının ele alındığı iki sempozyum düzenlenecek.

''Hz. Muhammed ve Kur'an Sempozyumu'' Muğla'da 15-16 Nisan'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca düzenlenecek, ''Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu'' ise 16-17 Nisan'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Erkek Korosu, yarın Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Nisan Cuma günü ise Odunpazarı Belediyesi Kurşunlu Külliyesi'nde tasavvuf musikisi konseri verecek.





DİĞER ETKİNLİKLER





Yurt içi ve yurt dışında birçok konferans ve panel düzenlenecek.

Müftülüklerin organizasyonuyla hasta ve yaşlı ziyaretleri yapılacak ve gül dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kocatepe Camisi avlusunda 16 Nisan Cuma günü Kutlu Doğum Aşı dağıtılacak.

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla TDV Yayın Kurulu tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Başta Hz. Muhammed olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden ve vakfa maddi ve manevi katkıda bulunanlardan vefat edenler için hatim okutulacak.