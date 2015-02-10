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Kutlama mesajında AKP'li vekilin başı açık fotoğrafı başörtülü olanla değiştirildi

Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar'ın fotoğrafa tepki gösterdiği öne sürüldü

10 Şubat 2015 09:24

AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle yayımlanan kutlama mesajında yer alan AKP'li Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar'ın başı açık fotoğrafı, tepkiler üzerine başörtülü haliyle değiştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP İl Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü nedeniyle İl Başkanı Metin Doğan ve milletvekillerinin fotoğraflarının yer aldığı kutlama mesajı yayımlandı. AKP logosunun altında 'Kurtuluşumuzun 95'inci yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' yazılı kutlama mesajında, demokratikleşme paketiyle birlikte geçen yıl Hac dönüşünden itibaren TBMM Genel Kurulu'na başörtüsüyle katılan AKP'li 5 kadın milletvekilinden olan Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar'ın başı açık fotoğrafı yer aldı. Milletvekili Kaçar ve mesajı görenlerin tepkisi üzerine parti tarafından fotoğraf, başörtülü haliyle değiştirilip yeniden yayımlandı.

 

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