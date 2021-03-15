Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye: 'Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de, gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı!

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve eski AKP Milletvekili Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Danıştay'ın iptal ettiği 'Andımız' için çağrı yaptı.

Devlet Bahçeli'nin 'Öğrenci Andı' ilgili eski sözlerini Twitter'dan hatırlatıp Bahçeli'nin 45 saniyelik bir videosunu paylaşan Türkeş, MHP liderine şöyle seslendi:

"Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: 'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de! Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı! Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin, yapmazsan MHP'yi esir, kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin! Hodri Meydan!"

Bahçeli, 'Öğrenci Andı'nın yasaklanmasıyla ilgili 2014 yılında yaptığı bir konuşmasında, "En az haftada bir gün o ikametgâhın önünde Andımızı okutmazsam namerdim. Devlet dairelerinden sildiğin T.C'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdim. Bunların alayının hesabını sormazsam da namerdim. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günü saati geldi, bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu..." demişti.

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