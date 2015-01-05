Kütahyalı postacıdan 'bela savar' zırhı

Kütahya'da bir süre önce postacıların sorunlarını gündeme getirmek amacıyla kısa metrajlı film çektirip bunu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak ilgi toplayan 44 yaşındaki Nevzat Çoban, bu kez yıpranma haklarının verilmemesine tepki olarak sacdan yaptırdığı ve 'Bela savar' adını verdiği zırhı giyerek mektup dağıttı. Kütahya PTT'sinde posta dağıtıcısı, evli ve 1 çocuk babası Nevzat Çoban, zor koşullar altında çalıştıklarını ancak, kendilerine yıpranma haklarının verilmediğini söyledi.

Vücudunun daha fazla yıpranmaması için 'Bela savar' zırhını yaptırıp bunu dağıtıma çıktığında giydiğini belirten Nevzat Çoban şöyle konuştu:

"Öncelikle biz hiç kimsenin işine kolay demiyoruz. Türkiye'de en ağır, en zor şartlar altında çalışan kurumların başında PTT gelmektedir. PTT çalışanları normal günde de, bardaktan boşalırcasına yağmur yağdığı günlerde de, fırtınaların koptuğu günlerde de, bir metre kar yağdığı günde de sırtındaki 20 kiloluk çantasıyla 7 saatte ortalama 25 kilometre yol yürüyerek, zamana karşı yarışarak çantasındaki tüm gönderileri sahiplerine ulaştırmak zorundadır. Tabii ki bu görevi ifa ederken fazla ayakta kalmaktan varis, ıslanan ayaklarımızdan romatizma, sırtımızdaki çantamızın ağırlığından bel ve boyun fıtığı gibi birçok meslek hastalıklarına maruz kalmaktayız. PTT çalışanlarına yıpranma hakkı verilmediği için vücudumuzu fazla yıpratmama adına bu bela savar isimli kıyafeti ürettim." Nevzat Çoban sacdan yaptırdığı şapkayı kafasına, buzdan kaymamak için de ayağına zincir taktı. Çoban, şapkası ve ile giydiği zırhın kendini olası tehlikelerden koruduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu kıyafet başınıza gelebilecek tüm belaları kesinlikle bertaraf eder. Kafadaki şapka mektup dağıtırken çatılardan tepenize düşen kiremit, buz saçağı, icra tebligatı götürdüğünüz insanların pencere ve balkonlardan attığı saksı, terlik gibi belaları savar. Kurşun geçirmez özelliğiyle kurşun sıkanlar olursa bu kıyafet aynı zamanda kurşun savardır. Sopayla vuranlar olursa sopa savar, dayak savardır, köpek savardır. Ayağımdaki zincirler buzda kaymayı önler, buz savardır. Yanımda taşıdığım kavanozdaki bal ile emzik de siyasi Bu bal ve emzik de siyasi ve vekil savardır. Çünkü bizler 30 senedir postacılara yıpranma hakkı istedikçe sayın siyasiler ve vekillerimiz vereceğiz diye ağzımıza bir parmak bal sürmekte ve emzik vererek bizleri susturmaktadırlar. 30 yıldır siyasilere ve vekillere inancımız kalmadığı için bal ve emziği karşıdan gösterdiğimiz zaman bunlar yanımıza dahi yaklaşamamaktadırlar. Sayın vekillerimiz yıpranma hakkını bize değil jet yasayla kendilerine çıkardılar. Bizden daha zor şartlar altında çalışıyorlarmış ve yıpranıyorlarmış. Sayın vekillerimizin fazla yıpranmamaları için bu kıyafeti kendilerine tavsiye ediyorum."