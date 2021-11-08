Kütahyalı: Berat Albayrak rejimin paratoneriydi; şimdi Tayyip Erdoğan tek paratoner

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının birinci yılında Twitter’da bir değerlendirme yapan Rasim Ozan Kütahyalı, “Bir yıldır bir adam kendini adeta tabuta koymuş, hiç ortada yok, kimse ile konuşmuyor ama hala o adam konuşuluyorsa -sevin sevmeyin- burada analiz edilmesi gereken bir politik olgu var demektir” dedi.

Pek çok bakanın görevden ayrıldıktan kısa süre sonra unutulduğunu belirten Kütahyalı, “Vaktinde çok güçlü olup makamı kaybettikten sonra adı hiç hatırlanmayan çok siyasi figür var” diye yazdı.

Berat Albayrak’ın mevcut rejimin ana paratoneri olduğunu savunan Albayrak, “Tüm şimşekler onda patlıyordu. Bu rejime olan tüm tepkileri Berat Albayrak paratoner olarak kendinde topluyor ve soğuruyordu” dedi.

Kütahyalı şunları söyledi:

“Berat Albayrak ‘sözde’ muhalefetin tüm şimşeklerini üzerine çektiği için mevcut müesses rejimin ‘Hakkında laf edilemeyen’ aktörleri de rahat ediyordu. Ama ‘Hakkında laf edilemeyenler’ de Berat Albayrak olgusunu analiz edemediler. Son 1 yıldır o yüzden bu dosya kapanamamıştır.

Berat Albayrak’ın gidişi ile Türk rejiminin tek paratoneri Recep Tayyip Erdoğan haline gelmiştir. Berat Albayrak, Erdoğan’a yönelecek şimşekleri de kendine çeken ve bu bağlamda müesses rejimi olduğu kadar Erdoğan’ı da rahatlatan bir aktördü. Şimdi Tayyip Erdoğan tek paratoner.”