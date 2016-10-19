Kütahya'daki siyanür barajında 'çökme' iddiası

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Gümüşköy yakınlarındaki Eti Gümüş A.Ş. tesislerinde bulunan siyanürlü su atık baraj setlerinden birinde çökme olduğu öne sürüldü. Şirket yetkilileri çökmenin olmadığını, setlerdeki eski boruları değiştirme çalışması yaptıklarını iddia etti.

DHA’da yer alan habere göre, Eti Gümüş A.Ş. tesislerinin yakınlarında bulunan Dulkadir Köyü ile Aliköy’de oturanlar, tesislerdeki siyanürlü su atıklarının depolandığı baraj setinin bir bölümünde çökme oluştuğu öne sürdü. Köylüler, şirket yetkililerinin çökmenin olduğu yere kamyonlarla toprak taşıyıp dolgu çalışması yaptıklarını söyledi.

Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürü Ergün Kılıç ise baraj setinde çökme, patlama ya da sızıntının olmadığını açıkladı. Genel Müdür Kılıç, çökme iddialarının asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şu anda barajlarımızda her hangi bir göçme, patlama ya da sızıntı söz konusu değildir. Devletten kalan eski baraj kenarında derinde kalan boruları çıkartmak için kendimiz ekskavatör ile kazı yaparak oradaki eski kullanılmayan boruları çıkarttık. Daha öncede buna benzer çalışma yaptık ve boru çıkartmıştık. Ve şimdide kapatma çalışması yapıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa da 2 saate kadar doldurma çalışmalarımız bitecek ve işçilerimiz normal işlerine devam edeceklerdir. Barajlarla ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir.”

2011 yılında baraj seti çökmüştü

Eti Gümüş A.Ş. tesislerinde 7 Mayıs 2011 tarihinde siyanürlü atık su baraj setlerinin birinde çökme oluşmuştu. Kütahya İl Çevre Kurulu, Eti Gümüş A.Ş.’ye ‘havuzların çamurla dolması ve kullanılamaz hale gelmesine rağmen bu konuda duyarlı davranmadığı’ gerekçesiyle 500 bin lira para cezası vermişti. Kurul ayrıca tesislerdeki toplam 5 milyon metreküp siyanürlü su depolama kapasitesine sahip olan 4 havuzun da kapatılmasını kararlaştırmıştı.