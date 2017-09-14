T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı (2)

BOZÜYÜK'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik'in Bozüyük İlçesi'ne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

14 Eylül 2017 22:07

BOZÜYÜK\'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ
Kütahya\'nın Domaniç İlçesi\'nde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'ne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının Kütahya Domaniç İlçesi tarafında kalan kımsı kontrol altına alındı. kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bu akşam saatlerinde Domaniç İlçesi\'ne giderek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarını izledi. Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'nde ise orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan, gündüz saatlerinde ise helikopterlerle havadan müdAhalede bulunuluyor. Yangının kontrol altına alınıp söndürülen bölümleri Bozüyük Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Droneler, yangındaki tahribatı gözler önüne serdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOZÜYÜK YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ Kütahya DomaniçPazarBilecik BozüyükYangının Kütahya DomaniçValisi Ahmet Hamdi NayirDomaniçBozüyükYangınaYangınınBozüyük BelediyesiDronelerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24