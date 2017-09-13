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Kütahya'daki orman yangını Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçradı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde başlayan ve 11 ayrı noktada devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor

13 Eylül 2017 02:01

Kütahya Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde başlayan yangının Yeniceköy, Katrandağı ve Göncek köyleri istikametinde 11 ayrı noktada devam ettiği açıklandı. Havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahale edemediği yangına arazözlerin açtığı yoldan itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sürüyor.

Yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunan Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar yaptığı açıklamada, “Rüzgarın kesilmesini umut ediyoruz. Meteorolojiden aldığımız raporlara göre rüzgarın dinmesini umut ediyoruz. 193 nüfuslu Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyümüzde gerekli tedbirler alındı ve kriz masası oluşturduk. Helikopterlerimizle aralıksız müdahalede bulunduk. Ancak havanın kararmasıyla helikopterlerimiz devre dışı kalacak. Gece boyunca 40 arazöz 9 dozer ve yangın söndürme ekiplerimiz çalışmalara devam edecek’’ dedi.

 

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