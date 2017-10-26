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Kütahya'daki kazada 6 kişi yaralandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

26 Ekim 2017 00:28

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gediz Pazaryeri Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan dönerek ilçeye giriş yapmak isteyen Mirza Dayı yönetimindeki 67 LN 553 plakalı otomobil, Ahmet Özcan yönetimindeki 43 HF 629 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Dayı ve Özcan ile her iki araçta bulunan Adalet Özcan, Yaşar Uludağ, Esma Uludağ ve Şenol Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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