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Kütahya'da yük treni otomobile çarptı KÜTAHYA (A.A)

26 Eylül 2011 13:57

-Kütahya'da yük treni otomobile çarptı KÜTAHYA (A.A) - 26.09.2011 - Kütahya'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki 74003 sefer sayılı yük treni, Bölcek Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Asım Gündüz'ün (73) kullandığı 43 FV 036 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün eşi Ayşe Gündüz (70) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Asım Gündüz yaralandı. Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılan Asım Gündüz'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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