Kütahya'da yolcu treni TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya’da yolcu treninin hemzemin geçitte bir TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Eskişehir-Kütahya-Afyon seferini yapan yolcu treni, Kütahya’nın Zığra Mahallesi’nde hemzemin geçitten geçmekte olan 06 EC 1359 plakalı TIR'aa çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kabinde sıkışan makinisti kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaralılar da olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.