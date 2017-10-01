Kütahya'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 29\'uncu kilometresinde meydana geldi. Denizli\'den İstanbul\'a giden Mustafa Işık yönetimindeki 20 PK 600 plakalı minibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirince şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine 112 acil servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarıldı. 9 yaralı, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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