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Kütahya'da minibüs devrildi: 10 yaralı

Kütahya'da medikal pazarlama personellerini taşıyan minibüsün devrildi

17 Haziran 2017 23:11

Kütahya'da pazarlama elemanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 10 kişi yaralandı.

Mahmut Aydoğmuş yönetimindeki 16 JT 802 plakalı minibüs, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 13 kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki Ayşe Yaşar, Arife Cankurt, Ayşenur Zeybek, Elif Ulger, İlkay Demir, Zehra Polat, Duygu Çil, Sema Özkul ve Yağmur Şahin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüsteki yolcuların, bir medikal pazarlama şirketinin satış elemanları olduğu öğrenildi.

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