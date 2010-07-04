Kütahya'da mantar zehirlenmesi: 1 ölü

T24 - Kütahya'da pişirerek yedikleri mantarlardan zehirlenmesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri olan ve 2 hastaneye daha nakledile nakledilen Elif Cingöz kurtarılamadı.



Kütahya'nın Gediz ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıf köyünde yaşayan Elif Cingöz (64), kız kardeşi Emine K'nın verdiği mantarları pişirip eşi Aslan Cingöz ve torunu Veysel Cinoğlu (16) ile yedi.



Yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başlayan bu kişiler, yakınları tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gediz'deki ilk müdahalesinde durumu ağır olduğu anlaşılan ve önce Kütahya Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Elif Cingöz, kurtarılamadı. Cingöz'ün cesedi, otopsi yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.





