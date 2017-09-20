Kütahya'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2\'si yabancı uyruklu 13 kadın olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, para karşılığında fuhuş yaptıkları, fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda 50 ile 150 lira arasında erkeklerle fuhuş yaptıkları öne sürülen 2\'si Azerbaycan uyruklu 13 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 5 erkek yakalandı. Gözaltına alınan erkeklerden birinin üzerinden 13 bin lira para, başka bir erkeğin de üzerinden G serisinden 2 adet 1 dolarlık banknot çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne götürüldü.



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