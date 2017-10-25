Kütahya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda \'ByLock\' kullanıcısı oldukları öne sürülen11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işçi, emekli, esnaf, öğrenci ve ev kadını olan 11 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullandıkları öne sürülen 3\'ü kadın 11 şüpheli, sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.

