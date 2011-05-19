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Yaşam

Kütahya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre bu gece saat 23.16’da merkez üssü Kütahya Simav İlçesi"nde 5.9 büyüklüğünde deprem m

19 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kütahya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin Marmara, Ege, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde de hissedildi.Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre bu gece saat 23.16’da merkez üssü Kütahya Simav İlçesi"nde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Marmara, Ege, İçanadolu ve Akdeniz bölgesinde de hissedildi. 

Depremin hissedildiği il ve ilçelerde vatandaşlar,  evlerini terk ederek sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre bölgede can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun internet sitesindeki  verilere göre, Türkiye'nin batı kesiminde meydana gelen depremin merkez üssünün,  Kütahya'ya 77, Bursa'ya 121 ve Balıkesir'e 123 kilometre mesafede olduğu  belirtildi. Depremin büyüklüğü 6 olarak verildi.


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