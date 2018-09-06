Kütahya'da 8 kilo esrar ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 8 kilo esrar ile 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çalılar arasında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini belirledi. Ekipler bitkileri sulamaya gelen Mehmet Olur\'u (42) yakaladı. Gözaltına alınan Olur\'un oranlık alanda sakladığı 8 kilo esrar ile ektiği 150 kök Hint kenevirine el konuldu.

Gözaltına alınan Mehmet Olur, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Olur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



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