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Yaşam

KÜTAHYA'DA 28 ARTÇI KAYDEDİLDİ KÜTAHYA (A.A)

18 Temmuz 2011 14:16

-KÜTAHYA'DA 28 ARTÇI KAYDEDİLDİ KÜTAHYA (A.A) - 18.07.2011 - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, dün saat 22.51'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Simav ve Şaphane'de 11 saatte en şiddetlisi 3,5 büyüklüğünde olmak üzere 28 sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üslerinden 21'i Simav, 7'si Şaphane olan 2,6 ile 3,5 arası büyüklüklerdeki depremler, 22.54 ile 09.28 saatleri arasında oluştu. Simav ve Şaphane'deki vatandaşlar, 2,4 ile 9,8 kilometre arası derinlikliklerde kaydedilen bu sarsıntılardan, saat 09.19'da 3,5 ve saat 22.54'te 3,2 büyüklüğünde olanları hissederek, ev ve iş yerlerinden çıkıp bir süre dışarıda bekledi. Yaklaşık 69 bin nüfusa sahip olan ve 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 25 bine yakın kişinin çadırlarda yaşadığı Simav'da bazı vatandaşlar, bölgede sismik hareketliliğin son günlerde arttığını ifade ederek, bilim insanlarının araştırma yapmasını istedi. 

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