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Kütahya'da 167 öğrenci, 3 öğretmen ve okul müdürü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

"Genel durumlarında kötü bir durum yok; hayatı tehlike yok diyebiliriz"

18 Nisan 2018 13:54

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda 167 lise öğrencisi,  3 öğretmen ve okul müdürü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.  

Öğrencilerin okuldaki öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi. Hastane Başhekimi Dr. Sertaş Erarslan, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Hastane personelince gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erarslan, şöyle dedi:

"İlçemiz okulunda bir grup öğrenci bulantı, kusma şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Sorguladığımızda öğlen okulda verilen yemeğe bağlı şikayetlerinin olduğunu ortaya çıkardık. Daha sonra gruplar halinde yurtta kalan öğrenciler gelmeye başladı. Biz acil serviste ilk müdahalelerini yaptık. Daha sonra hastanemizdeki servislere dağıtımını yaptık. Genel durumlarında kötü bir durum yok. Henüz söylemek için erken ama hayatı tehlike yok diyebiliriz."

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