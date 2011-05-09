Kütahya siyanür tehlikesi altında

T24- Kütahya'da gümüş işleme tesisindeki dev siyanür havuzunun 2 seti art arda çöktü. 15 milyon metreküp çok zehirli atığı 3. ve son set tutuyor.









Kütahya’da, Eti Gümüş AŞ’ye ait tesiste siyanürlü atıkların depolandığı dev barajın setlerinden biri önceki gün çöktü. Çökmeyle birlikte 2. set de zarar gördü. 15 milyon metreküp siyanürlü atığın 3’üncü ve son set tarafından tutulduğu açıklandı. Tesiste üretimi durduran ve dün kriz masası oluşturan valilik, civar köylerin boşaltılabileceğini açıkladı.

Çevre Bakanlığı’ndan gönderilen bir ekip de bölgede inceleme çalışmalarına başladı. Tesisin önünde toplanan Aliköy beldesi, Gümüş, Kızılcakaya, Dulkadir, Karaağaç köylülerine bilgi veren Vali Kenan Çiftçi, “Sistem kontrol altında. Köylerin tahliye edilmesi de dahil bütün önlemler teknik ekibin araştırmasından sonra ele alınacak” dedi.

‘İlk etapta yüzlerce insan hayatını kaybedebilir’

Olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere yönetim kuruluyla birlikte bölgeye hareket eden Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir durumun ciddi olduğunu vurguladı. Son duvar da yıkılırsa barajın yıkılmış olacağını belirten Taşdemir, “Sonuçları hayal edemeyeceğimiz boyutlara ulaşabilir. Bu siyanürün çok küçük miktarı bile zehirliyor. Şu anda insanı zehirleyen miktarın 125 katı kirlilik söz konusu” dedi.

Bir an evvel çevre köylerin boşaltılmasını isteyeceklerini ifade eden Taşdemir, içme ve kullanma suyu olarak kesinlikle yeraltı sularının kullanılmamasını önerdi. Taşdemir, “Barajın tamamı çökebilir. Böyle bir durumda o bölge tamamen tahliye edilmek zorunda kalır. Aksi takdirde yaşam imkânı kalmaz, belki de yüzlerce insan ilk etapta hayatını kaybedecek, tarım kalmayacak. Bu olay, dünyanın en önemli olaylarından biri olabilir” uyarısında bulundu. Eti Gümüş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldız ise “Tehlikeli durum yok. Yeni baraj oluşturulup siyanürlmü su buraya akıtılacak” dedi.

Set, 2 saatte bir 1 santimetre kayıyor

Siyanürlü suyun tarla ve bahçelere yayılmaması için dün 3. sette takviye yapılırken, valilik kriz masası oluşturdu. Şirket görevlileri, 25 milyon metreküp atık kapasitesine sahip barajda 15 milyon metreküp atık siyanür olduğunu, bunu tutan 3. setteki dolgu ve güçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Şirketi önlem almamakla suçlayan yöre sakinleri, “Baraj 30’ar metre derinliğinde 3 büyük havuzdan oluşuyor. Öğrendiğimiz kadarıyla 3. sette her 2 saatte 1 santimetre kayma oluyor. Bu baraj patlarsa bölgede ne bir bitki kalır ne bir hayvan. Baraj setlerinde bir ay önce sızıntı olmuş. 4-5 metrelik set ilavesi de yapmışlar” diye isyan etti.

Atık barajı 110 hektarı kaplıyor. Koruma bantları ile birlikte alan 150 hektara çıkıyor. Tesislerin temeli, 1985’te dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından atıldı, tesis 2 yıl sonra Özal tarafından açıldı.