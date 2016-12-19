Kütahya Belediyesi'nden kadını aşağılayan evlilik kitabı için açıklama: Hiç şikâyet almadık

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yeni evli çiftlere dağıtılan "Evlilik ve Aile Hayatı" kitabına gelen tepkilerle ilgili olarak açıklama yaptı. "Bugüne kadar kitap hediye ettiğimiz hiçbir hemşehrimizden de şikayet almadık" denen açıklamada "Kitabın içeriği ise yoruma açıktır. Ayet, hadis ve bilimsel araştırmalara dayandırılmış çalışmalardan oluşmuştur" ifadesi yer aldı. Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak çalışmış Hasan Çalışkan'ın imzasıyla yayımlanan kitapta, "Cinsel ilişkide kadın da arzulu olmalıdır. Çünkü kadınlar arzulanmadan cinsi ilişki kurulursa çocuk ahmak olur... Cinsel ilişki esnasında çok konuşmak da iyi bir şey değildir. Peygamberimiz şöyle buyururlar: ‘Kadınlarınızda cinsi münasebette bulunduğunuzda çok konuşmayın. Zira çok konuşmadan ötürü (sizlerde veya doğacak çocuklarınızda) dilsizlik-kekemelik oluşabilir" gibi ifadeler yer alıyordu.

Belediyeden yeni evlilere skandal 'eğitim' kitabı: Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur

Hasan Çalışkan'ın yazdığı kitabı yeni evlenen çiftlere verdiklerini ve bugüne kadar da hiçbir şikayet olmadıklarını belirten Saraçoğlu, belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kütahya Belediyemizin evlendirme memurluğu tarafından 2evlenen çiftlere; evlilik hayatlarında rehber edinmeleri bilmedikleri konularda okuyup öğrenmeleri için ve diğer bir sebep ise son yıllarda boşanmaların artmasından dolayı sürdürülebilir evliliklere destek olmak amacıyla 'İslam'da Evlilik ve Aile Hayatı Rehberi' kitabını hediye ediyoruz. Bahse konu olan kitabı 2014 yılından itibaren hediye etmeye başladık. Bu kitabın Belediye olarak basımını biz gerçekleştirmiyoruz, bir kitapevinden satın alarak nikahlarda hediye olarak veriyoruz. Kitabın içeriği ise yoruma açıktır. Ayet, hadis ve bilimsel araştırmalara dayandırılmış çalışmalardan oluşmuştur. İlgili bakanlığın ve Diyanet İşleri Başkanlığının izniyle yaklaşık 20 yıldır piyasada bütün kitapevlerinde bulunabilen, basım ve dağıtılmasında herhangi bir sakınca olmayan bir kitaptır. Bugüne kadar kitap hediye ettiğimiz hiçbir hemşehrimizden de şikayet almadık."