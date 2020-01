-Kusurumuz cari açık MERSİN (A.A) - 20.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'deki cari açıkla ilgili olarak, ''Her güzelin kusuru olur. Bizim kusurumuz da cari açık. Yeni Teşvik Yasasında bunun üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz. Teşvik sistemimizi ithal ettiğimiz ürünleri tek tek inceleyerek hazırlıyoruz'' dedi. Bakan Çağlayan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen ''Türkmenistan'da Yatırım Olanakları ve İşbirliği Fırsatları'' konferansındaki konuşmasında, dünyanın ekonomik krizle uğraştığı ve gelecek planlarını yapamadığı şu günlerde, Türkiye'nin ekonomik tüm parametrelerinde çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Cenevre'de dünyadaki mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Çağlayan, ''Ben onlara ülkemizi anlatmadım. Çünkü onlar, övgüyle bizi, bana anlattı. Böyle bir duygu yok. Allah hepinize nasip etsin. Tüm dünyaya örnek teşkil eden başarıya sahibiz'' dedi. Türkiye'nin bu kadar güzel işleri yaparken bazı eksikliklerinin halen olduğuna işaret eden Çağlayan, ''Her güzelin kusuru olur. Bizim kusurumuz da cari açık. Yeni Teşvik Yasasında bunun üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz. Teşvik sistemimizi ithal ettiğimiz ürünleri tek tek inceleyerek hazırlıyoruz. Önemli bir sıçramanın eşiğindeyiz. 2023 hedefine doğru emin adımlarla kararlı şekilde yürüyoruz. Uzun ince yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. 2023 yılında İnşallah Türkiye'miz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girecek. Biz Allah kısmet ederse, bu başarıyı 2023'ten önce de başarırız. Bunu size gaz vermek için söylemiyorum. Arada gaz vermek gerekir. Ama bunlar bir gerçek'' dedi. Türkiye'nin bazı kesimlerce kıskanıldığını anlatan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye kıskanılan bir ülke. Aynı Sarkozy'nin kıskandığı gibi. Bakın biz Libya'ya gidecektik. Onlar bunu duyunca, bizden bir gün önce, daha önce sömürge yaptıkları ülkeye gittiler. Rol kapmaya çalıştılar. Ama Libya halkı yemedi. Sarkozy, kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Ama onda çalışacak göz yok. O yaptığı hunharca katliamı unutturmak adına olmayan bir şeyi gündeme getirdi. Türk milleti olarak onu kınıyoruz. Güya Fransa'da 'Ermeni katliamı yok' diyene ceza verecekmiş. Sevsinler senin düşünce özgürlüğünü. Bunu Türk halkı da, Fransa halkı da yemeyecek. Sen otur, Fransa'nın meselesini çöz. 3-5 oy almak adına tarihçilerin işine karışma. Bunu gündeme getirerek Türkiye-Fransa arasındaki ilişkiyi zedeleyecek işlerle uğraşıyorsun. Bazen insanlar kalbindekini diliyle söyleyemez. Bulunduğum mevki itibariyle size 'Fransız mallarını boykot edin' diyemem. Ama umarım ki, Sarkozy'nin bu tavrı, Türk halkını Fransız mallarını boykot etmeye yöneltmez.'' ''Türkmenistan'a yatırım yapmak Türk yatırımcıların boynunun borcu'' diyen Çağlayan, ''Türkmenistan bizim kardeşimizdir. Bugün Türkmenistan'ın Türk işadamlarına gösterdiği ilgi takdire şayandır. Türkmenistan da benim evim. Oraya gidişimiz bu sefer daha anlamlı olacak. Ocak ayında Türkmenistan'da bulunacağım. Türkiye'den ve Mersin'den kalabalık bir ekiple gideceğiz. Bizi, Türkmenistan'a bağlayan çok büyük bir bağ var. Türkülerimiz, ağıtlarımız bir. Biz Köroğlu diyoruz, onlar da Goroğlu diyor. İki gün birlikte kalsak, aramızda tercümana bile gerek kalmaz'' diye konuştu. -Türkmen Bakanlar- Türkmenistan ekonomi ve Kalkınma Bakanı Besimmırat Hocamammedov, ticari ilişkilerin her geçen gün daha fazla büyümesini istediklerine belirterek, bu gibi buluşmaların bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Ülkelerindeki reformların halihazırda başarılı şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Hocamammedov, yapılan reformların ülkesinde ve dünyanın birçok ülkesinde takdirle karşılandığını belirtti. Ekonominin hızla gelişmesinin dış dünya ile bağlantılı olduğunu, ekonomik göstergelerin artış eğilimi gösterdiği ülkesine yabancı yatırımcıların da yatırımlarını artırmaya başladığını anlatan Hocamammedov, ''Doğal gaz satışı ile çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. 2011 ekonomimizdeki gelişmenin bu denli hızlı olmasında doğal gaz çok etkili oluyor. Ülkemizde mali, ekonomik ve reel sektörlerin güçlenmesi için yeterince rezervler oluşturuldu. Ülkemizin ekonomisi, tüm kalemlerde fazla vermektedir. Ekonomik gelişmemizde en etkin rol ise sanayi sektörüne düşüyor. Bunları daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Bu kapsamda sanayi ve enerji sektörünü desteklemeyi planlıyoruz'' diye konuştu. Denizcilik Bakanı Meylis Mutdikov, Mersin Limanı'nı gezdiğini ve çok beğendiğini, buradaki deneyimleri de ülkesine taşımak istediğini söyledi. Bu konuda işbirliği teklifinde bulunan Mutdikov, ülkelerindeki limanlarda çeşitli yeniden yapılanma planlarının olduğunu, ön görülen programlar kapsamında da tersanelere, yolcu ve deniz aracılığıyla otomobillerin taşınmasına ağırlık verileceğini vurguladı. Türkmenistan'daki yatırım alanlarının geniş yelpazeye sahip olduğunu, bunlardan en önemlisinin de denizcilik sektörü olduğunu aktaran Mutdikov, Türk işadamlarını ülkelerine davet ederek, kendilerinin de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. -Diğer konuşmacılar- Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da, Mersin'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, bugünün birlikte daha fazla vakit geçirmek için bir başlangıç olarak kabul edilmesini isteyerek, salondakileri Aşkabat'a davet etti. Dünyadaki krizden etkilenmeyen çok az sayıda ülke olduğunu, bunlardan ikisinin Türkiye ile Türkmenistan olduğuna dikkati çeken Mütevellioğlu, ''Genel tabloya baktığımızda Türkiye büyüme hızı, herkesi kıskandıran istihdam artışıyla özel bir ülke. Türkmenistan'da da benzer başarılar var. Türkmenistan'ın son yıllarda büyük başarılar elde ettiğini size belirtmek isterim. Özellikle son 4-5 yıl içinde el atılmamış alan kalmadı ve ülke adeta yeniden inşa ediliyor'' diye konuştu. Türkmenistan'ın enerji konusunda her geçen gün geleceğin devleri arasında yer alma yolunda ilerlediğini dile getiren Mütevellioğlu, tarım anlamında da pamuk üretiminde çok güçlü bir alt yapılarının olduğunu,, turizm noktasında da potansiyellerin harekete geçirilmeye başlandığını kaydetti. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise Türkiye'nin büyük yürüyüşünde Mersin'in çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Buluşmanın ülkeler arasındaki kadim dostluğun daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Güzeloğlu, Mersin'in her yönüyle işbirliğin gelişmesine katkı sağlayacağını, Mersin'in Aşkabat ile kardeş şehir olması yönünde taleplerinin de ilgililere bildirildiğini, bu kapsamda kısa bir süre sonra Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştirileceğini belirtti. Dış Tcaret Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Türkmen İş Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz de, Türkmenistan'daki ekonomik yatırımları anlatarak, Ankara ve İstanbul'da finansman konularında toplantılar düzenlediklerini, özellikle Türkmenistan'daki finansman avantajlarının üst düzeye çıktığını kaydetti. Türkmenistan'da 600 civarında Türk işadamının bulunduğunu dile getiren Gömdeniz, bu ülkede 25-35 bin arasında Türk işçisinin istihdam edildiğini, bunların da inşaat başta olmak üzere tekstil gibi önemli iş kollarında çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi. (KRM-ST-ERS)