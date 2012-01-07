Kusursuz değiller

T24- Beyazperdede ve televizyon ekranında etkileyici görünümleriyle göz kamaştıran Hollywood ünlüleri, aslında sanıldığı kadar "kusursuz" değil.









Zaman'da yayımlanan ve İnternet sitesi E! Entertainment'a göre, pek çok ünlü doğuştan çeşitli "fiziksel kusurlara'' sahip. Medikal drama dizisi "Private Practice''in oyuncularından Taye Diggs, her iki elinde fazladan birer parmakla dünyaya gelmiş.





CBS televizyonuna konuşan Diggs, çocukluk yıllarında geçirdiği bir ameliyatla fazla parmaklarından kurtulduğunu söylüyor. Diggs, ancak ameliyat olmasaydı da bu durumun kendisini rahatsız etmeyeceğini ve fazla parmaklarının pek çok işi yaparken ona yardımcı olabileceğini anlatıyor.





İngiliz aktris Gemma Arterton da Diggs gibi 12 el parmağıyla doğmuş. Durumu "benim küçük garipliğim'' diye nitelendiren Arterton, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, 6. parmaklarının bebekken geçirdiği ameliyatla alındığını dile getiriyor. Hollywood'un ünlü aktrislerinden Halle Berry'nin ise bir tane fazla ayak parmağı var. Kendisiyle son derece barışık olan Berry, parmağını aldırma gereği duymamış ve bu fazla uzvuyla görüntülenmekten de çekinmiyor.