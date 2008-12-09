Kusura bakmayın ihanet ettik

GM bir otomotiv dergisine verdiği ilanda Amerikalılardan özür diledi. "Kusura bakmayın, size ihanet ettik. Zaman zaman kalitemiz sektördeki kalite ortalamasının altına düştü. Tasarımda da geri kaldık" yazılı imzasız ilanda "GM’in Amerikalılara sözüdür" başlığı yer aldı. Bu yılın sonuna kadar yapılanmasını tamamlayacağına dikkat çeken GM "Kontrolümüz altında olmayan güçlere çarptık. Bundan sonra harcamalarımızı aşağıya çekeceğiz" sözü de verdi.



GM CEO’suna ’ayrıl’ baskısı



ABD Kongresi otomotiv endüstrisinin kaderini belirleyecek oylamaya hazırlanırken dışarıdan çok sayıda ses ’GM’in CEO’su Rick Wagoner görevi bırakmalı’ diyor. Senatör Christopher Dudd’ın da desteklediği bu sözler üzerine istifasını vermemiş olmasına karşın Wagoner’in koltuğuna geçebilecek olası isimler tartışılmaya başlandı.



Otomotiv endüstrisine verilecek yardımı bu hafta oylayacak olan ABD Kongresi üyeleri hafta sonunu bu konuda çalışmak için fazla mesai yaparak geçirdi. Ancak, bu kez sektöre yardım eli uzatacak gibi görünen kongreden şimdi de yöneticilere müdahale geldi. Otomotiv endüstrisine gidecek acil yardım paketinin savunucularından Demokrat Senatör Christopher Dodd "Eğer devlet kárlılığı geri getirmek için milyarlarca dolarlık destek sağlarsa, GM’in CEO’su Rick Wagoner görevi bırakmalıdır" dedi. Yeni Başkan Barack Obama da Wagoner’in ismini vermese de üç devin kurtarma sonrasında belirli yönetimsel değişikliklere gitmesi gerektiğini ifade etti.



Obama da destekliyor



Obama önceki gün yaptığı konuşmada, "Eğer bu yönetim durumun aciliyetini anlayamayacaklar ve yeni koşullara uyum sağlayamayacaklarsa, gitmeleri çok daha iyi olur" dedi. Dodd ve diğer Demokrat senatörler otomotiv kurtarma yardımı konusunu bugün oylamayı planlıyorlar. Bu yolla ’Eğer çabuk olmazsanız bu ay bile dayanamayız’ uyarsında bulunan GM ve Chrysler’ı kurtarmayı hedefliyorlar.



Fiat ortak arıyor



Başkan George W Bush ile Kongre’nin yaptığı anlaşmaya göre kongrenin sektöre yaptığı yardım 15 milyar dolar ile 17 milyar dolar arasında olacak. Bu yardım üretici firmaların Mart ayına kadar yaşamasını sağlayacak. Fonların büyük çoğunluğu GM ve Chrysler’e akacak. Ford ise sadece ABD’deki resesyon dönemini aşmasına yardımcı olacak kadar bir tutarla yetinmeye çalışacak. Yeni Başkan Obama’nın da desteklediği bu yardım sonucunda otomotiv üreticileri daha az maliyetli, uluslararası rekabet gücü olan ve çevre dostu modeller üretmeye odaklanacak. Kurtarma tartışmaları sürerken İtalyan Fiat’ın CEO’su Sergio Marchionne’den de "Dünyada sadece 6 otomotiv firması kalacak. Bize de bir ortak gerek" açıklaması yaptı.



Wagoner’e destek geldi



Senatörden gelen ’Wagoner bıraksın’ çağrısı üzerine GM sözcüleri bir açıklama yaptı. Açıklamadan CEO Wagoner’in tüm tedarikçi, çalışan ve bayii zincirinden destek gördüğünü ifade eden sözcüler "GM’i bu zor durumdan kurtaracak kişi Rick Wagoner’dir’ mesajı verdi. Buna karşın Wagoner’in bırakması talebi dışarıdan gelen ilk çatlak ses değildi. Senatör Charles Schumer ve Milyarder yatırımcı Kirk Kerkorian’ın danışmanı Jerome B. York da GM’de daha önce yönetimsel değişiklik önerisi getirmişti.



Yeni adaylar



Wagoner’in ayrılma kararı alması durumunda halefi olarak en fazla anılan isim olarak şirketin şu anki başkanı Frederick "Fritz" Henderson’ın adı geçiyor. Nissan’ın CEO’su Carlos Ghos, General Electric eski CEO’su Jack Welch de Wagoner’in koltuğuna aday gösterilen diğer isimler arasında yer alıyor. Ford’un CEO’su Alan Mulally ve Chrysler’ın CEO’su Robert Nardelli ise daha kısa süredir görev yaptıkları için Wagoner kadar çok eleştiri almıyor.

