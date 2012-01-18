-Kusturica'nın ''Kustendorf'' film festivali başladı BELGRAD(A.A) - 17.01.2012 - Bosna savaşı sırasında, savaş mağduru kadınlara yönelik ''tecavüz olaylarını abartıyorsunuz'' sözleri ve Çetniklerle işbirliği yapması nedeniyle yıllardır eleştirilen yönetmen Emir (Nemanja) Kusturica'nın organize ettiği ''Kustendorf'' film ve müzik festivali başladı. Sırbistan'ın batısında yer alan Zlatibor Dağı'ndaki ''Mokra Gora'' adlı doğa parkında Kusturica tarafından kurulan ve ahşap evlerden oluşan Drvengrad'da (Tahta Kent) 2008 yılından bu yana düzenlenen ''Kustendorf'' festivali, törenle açıldı. Açılış törenine festivalin organizatörü Kusturica'nın yanı sıra ünlü Fransız oyuncu İsabelle Huppert, Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, Sırbistan İletişim ve Kültür Bakanı Predrag Markoviç ve birçok genç sinemacı katıldı. Törende konuşan Kusturica, ''en iyi kadın oyuncu'' İsabelle Huppert'i festivalinde ağırladığından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açılıştan önce gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kusturica, ''Angelina Jolie'yi festivalinize davet edecek misiniz? Yakınlarda Belgrad'a geleceği duyuruldu'' yönündeki bir soru üzerine, ''Angelina Jolie ve Bruce Willis gibi oyuncular Hollywood'un propaganda kısmıdır. Jolie, Belgrad'a geldiğinde ben Güney Amerika'da olacağım'' dedi. Festivalin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen etkinliğin ''Çağdaş Girişimler'' adlı bölümünde gösterilecek 8 filmin arasında, Nuri Bilge Ceylan'ın ''Anadolu'da Bir Zamanlar'' filmi de yer alıyor. Filmi gösterilecek Nuri Bilge Ceylan ve Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'un, genç sinemacılarla çalıştayda bir araya geleceği açıklandı. Belçika, İngiltere, Estonya, İtalya, Kanada, Kırgızistan, Makedonya, Meksika, Almanya, Polonya, Portekiz, Rusya, ABD, Sırbistan, Fransa ve İspanya olmak üzere 16 ülkeden 20 filmin festivalin yarışma programında yer alacağı, festivalin müzik programında ise Palagay (Rusya), Rosenberg Trio (Hollanda), Stribor ve Trovaci (Sırbistan), Adam Stinga (Moldova), Sonido Gallo Negro (Meksika) ile Boban ve Marko Markoviç Orkestrası'nın bulunacağı kaydedildi. Festivale, Benico Del Toro (Porto Riko), Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşler (Belçika), Jean-Pierre Edelman (Fransa), Zoran Cvijanoviç (Sırbistan), Leila Hatami (İran) ve Asghar Farhadi (İran) gibi ünlü isimlerin katılacağı da belirtildi.