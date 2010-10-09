Kusturica: Türkiye’yi seviyorum

T24- Kültür Bakanı ve bazı sanatçıların tepki gösterdiği ünlü yönetmen Emir Kusturica, Altın Portakal Film Festivali'ne katılmak için Antalya’ya geldi. Türkiye’yi sevdiğini söyleyen Kusturica, “Çay içmek istiyorum” dedi.



Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica, Antalya Havalimanı CIP girişinde AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şanlı tarafından karşılandı.



Emir Kusturica daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, sizin de davetli olmanızdan dolayı festivale katılmayacağını söyledi, bu konuda ne düşünüyorsunuz' diye sorması üzerine, ''Bu konuda yorum yapamam ancak ben Türkiye'yi seviyorum. Daha önce de geldim. Türkiye'nin çayı çok güzel, burada çay içmek istiyorum. Ben ülkemi tanıtmak için buradayım'' yanıtını verdi.



Kendisine yönelik eleştireler olduğunun hatırlatılması üzerine Kusturica, ''Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum'' dedi.



Emir Kusturica için Havaalanı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.



Ünlü yönetmen, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine ait bir polis aracı ile kalacağı otele götürüldü.



