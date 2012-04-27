Kuşların hükümdarı 'Kaf Dağı' sergisinde

Çağdaş sanatın ünlü isimlerinden Ertuğrul Ateş, ‘Kaf Dağı’ adlı yeni serisiyle 3-31 Mayıs tarihleri arasında Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Resimlerinde her zaman kuşlar ve uçmak konularına yer veren sanatçı bu kez de ‘Zümrüd-ü Anka’ efsanesinden yola çıkarak, insanın özgürlük ve var olma sorularına cevap arıyor.

Kuşların hükümdarı Zümrüd-ü Anka

Efsaneye göre kuşların hükümdarı olan Zümrüd-ü Anka, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden doğmasıymış. Kuşlar, Zümrüd-ü Anka’ya inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünüp bekler dururlarmış. Zümrüd-ü Anka bir türlü görünmezmiş. Bir zaman sonra varlığından kuşkulanır olmuş ve umudu kesmişler. Bir gün uzak bir ülkedeki bir kuş, Zümrüd-ü Anka’nın kanadından olduğuna inanılan bir tüy bulmuş. Onun var olduğunu anlayan bütün kuşlar toplanmışlar ve hep birlikte, huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler. Ancak Zümrüd-ü Anka’nın yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağı’nın tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi vadi aşmak zorundalarmış: İstek Vadisi, Aşk Vadisi, Marifet Vadisi, İstisna Vadisi, Tevhid Vadisi, Hayret Vadisi, Yokluk Vadisi...

Ertuğrul Ateş’in 30 tuval çalışmasına yer verilecek sergide izleyiciler kimi zaman aynalarda kendilerini bulacak, kimi zaman da yorgun kuşlar gibi insanın var olma çabalarını düşünecekler. Sizi, Kaf Dağı’nın gizemlerini keşfetmeye davet ediyoruz.