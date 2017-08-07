Kuşların göç yoluna yapılacak RES için 'ÇED gerekli değildir' kararı!

Yapılması planlanan 11 türbinli Rüzgar Enerjisi Sanstralı (RES), Silivri Danamandıran Köyü Yamaçtepe’deki 737.3 hektarlık orman arazisine talip oldu. Kuşların göç yollarından biri olan bölge için Bakanlık projeye 18 Temmuz’da “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verdi.

Cumhuriet'te yer alan habere göre iş insanı Ethem Sancak’ın kardeşi Haydar Sancak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sancak Enerji Hizmetleri A.Ş, Silivri Danamandıra köyünde 11 türbinli Rüzgâr Enerji Santralı (RES) kurmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu.

Yamaçtepe’deki 737.3 hektarlık orman arazisi için yapılan başvuruda bölgedeki kuş göç yolları anlatıldı. Rüzgâr türbinlerinin etkisine yönelik ise “Rüzgâr enerjisi gelişimi nedeniyle, habitat kaybı, yavrulama alanlarının bozulması veya türbin kanatları rotasyonu sonucu ölüm ve yaralanma gibi konularla karşılaşılabilir. Bu rakamlar her yıl enerji hatları, böcek zehri ve trafikteki araçlar tarafından öldürülen milyonlarla kıyaslanamaz. Kuşların pervanelere çarpması sonucu ölümlere yol açmasını engellemek üzere, rüzgâr türbini üreten firmalar pervane tasarımında değişikliğe gittiler, kuşlara görünürlük ya da pervane boyunu arttırarak dönme hızı azaltıldı” denildi. Bakanlık projeye 18 Temmuz’da “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verdi.

Kuş göç yolunda

Bakanlığa sunulan proje dosyasına göre işletme ömrü 49 yıl olacak santral inşaat alanına en yakın yerleşim 250 metre uzaklıkta Gümüşpınar Mahallesi, 750 metre mesafede ise Danamandıra Mahallesi. Projenin kuş göç yolları başlığı altında özetle şu ifadelere yer verildi:

“Tabii ki her enerji elde etme yönteminin az ya da çok etkileri bulunmaktadır. Diğer yöntemlerle karşılaştırınca en zararsız enerji türü çok büyük farkla rüzgâr enerjisidir. Göçmen kuşlar göç sırasında 1000-2000 m yükseklikte uçuş gösterip, yaklaşık 114 metrelik türbinlere çarpmaları olanaksızdır. Göç esnasında sulak alanlarda beslenme / dinlenme amacıyla durakladıklarında irtifaları düşer. Kuşlar sık sık yüksek gerilim hatları, direkler ve bina pencereleri ile çarpışırlar. Trafikteki araçlar tarafından öldürülürler. Kuşlar nadiren rüzgâr türbinleri tarafından sıkıntıya uğrarlar. 114 m kule uzunluğunda, 131 m kanat çapında 3 MW kurulu gücünde bir rüzgâr türbini nedeniyle kuşlar gece ve gündüz için uçuş yollarını 100- 200 m uzaktan türbinden emniyetli şekilde değiştirdikleri belirlenmiştir. Halihazırda kullanılacak rüzgâr türbinlerinin teknolojisi kuşların üzerlerine tünemelerini önleyecek şekilde masif boru şeklindeki kuleler halindedir.”

Türbin hafriyatı

Proje kapsamında inşaat faaliyetleri sırasında türbin temellerinin kazılmasıyla 12 bin 600 metreküp hafriyat toprağı çıkacak.