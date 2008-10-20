'Kuşları yok etmede birinciyiz'

Doğa Derneği Genel Müdürü Güven Eken, bir program dolayısıyla geldiği Konya'da Anadolu'nun dünyada kuş cenneti olarak bilindiğini hatırlattı.Sultan, Akgöl, Hotamış sazlıkları ve Meke, Tuz, Kulu, Bolluk, Tersakan, Beyşehir, Akşehir göllerinde flamingo, karabatak, ak pelikan, alaca balıkçıl, kaşıkçı, yaz ördeği, paspaş patka, dikkuyruk, küçük kerkenez, kılıçgaga, bataklık kırlangıcı, mahmuzlu kızkuşu, küçük sumru, turna, angıt, boz kaz, sukuşu gibi birçok türde kuşun barındığını ve ürediğini ifade eden Eken, bu alanların kuruması yüzünden kuşların Anadolu'ya küstüğünü söyledi.Kuş cenneti konumundaki Anadolu'nun özellikle son 20 yılda sulak alanların büyük bölümünün kuruması nedeniyle göçmen kuşlara hasret kaldığını dile getiren Eken, şunları kaydetti:"Kuşlar herkesin bildiği gibi sulak alanlar ve çevresinde yaşarlar. Her yıl Anadolu birçok türde çok sayıda kuş ile rengarenk bir görüntüye kavuşurdu. Şimdi Anadolu'daki kuşların barındığı alanlar yok. Gediz Deltası dışında fazla su görülmüyor. Sulak alanlar kurudukça kuşlar yıllardır geldikleri bölgeleri terk etti.Kuşları yok etmede Avrupa birincisiyiz. 20 yılda birçok kuş türünde yüzde 80'e varan azalmalar yaşandı. Sadece Konya Kapalı Havzası'nda yaşayan ince gagalı martının nesli tükendi. Bununla birlikte birçok kuş türü de yok oldu, bazılarının sayısı azaldı. Halen yok olmaya ve sayıları azalmaya devam ediyor."Dünyanın en büyük flamingo kolonisinin geldiği Tuz Gölü'nün yaz aylarında bir tek kuş bile görülemez hale geldiğini dile getiren Eken, geçen yaz Tuz Gölü'nde önemli oranda ölü flamingolara rastladıklarını bildirdi. Eken, kuruyan Tuz Gölü'nün flamingolar için en önemli üreme ve barınma alanlarından birisi olduğunu bildirdi.Eken, Türkiye'ye gelen göçmen kuşların ve sürekli kalanların Gediz Deltası'nda ve diğer alanlarda kendilerine yaşam alanları bulmaya çalıştığını belirterek, "Gediz dışında bu alanı bulamıyorlar. Bu yüzden de üreyemeden yok olup gidiyorlar. Yıllar önce kuruyan sulak alanlar bize çok iyi örnek. Önce kuşlar gitti ardından insanlar gitti. Çünkü kuruduktan sonra çevresinde yaşam şansı fazla kalmıyor" dedi.Sulak alanların kuruması ve kuşların gitmesi yüzünden doğa turizminin de büyük yara aldığını vurgulayan Eken, özellikle yurt dışından doğa turizmi kapsamında Anadolu'ya gelenlerin sayısında düşüş görüldüğünü söyledi.Sadece kuşlar için değil, gelecek nesiller ve Anadolu'nun doğal yapısının sürdürülebilirliği için sulak alanların korunması gerektiğini ifade eden Eken, buna da Konya Kapalı Havzası'ndan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.